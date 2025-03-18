Göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran kişi yaşamını yitirdi

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18/03/2025

Göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran kişi yaşamını yitirdi

Göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 29 yaşındaki Blessıng Mugano (E)  kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  Mugano'nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olarak.

Polis açıklamasına göre 15 Mart’ta saat 22.30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Mugano göğüs ağrısı şikayeti ile gittiği özel bir hastanede yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Mugano Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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