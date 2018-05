Göğüs Hastalıkları Uzmanı'ndan Sigara Kullananlara Önemli Çağrı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü dolayısı ile HK Ajans’ın sorularını yanıtladı. Aldağ sigara kullananlara net bir çarı yaptı

Bahadır AYNA- HK Ajans

Dünyada ve ülkemizde her gün can almaya devam eden tütün ve tütün ürünlerine karşın her ne kadar da önlem alınsa kullanımı düşmüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü kapsamında sigara kullanımın vücudumuz üzerinde ki etkilerini, nelere yol açtığını ve nasıl bırakılabileceği hakkında bilgi verdi. Aldağ, sigara kullanımının çok küçük yaşlara kadar düştüğüne dikkat çekerek çok ciddi önlemler alınması gerektiğini savundu. Dünyada ortalama her yıl 6 milyon kişinin tütün ve tütün ürünü kullandığı için hayatını kaybettiğinden söz eden Yağmur Aldağ, devletin kullanımı için ciddi adımlar atması gerektiğini söyledi.

“20 yılda temizleniyor”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, tütün ve tütün ürünlerinin bırakılması halinde etkilerinin vücuttan temizlenmesi için 20 yıl gerektiğini anlattı. Aldağ, 20 yıllık süreci şu şekilde özetledi: İlk 20 dakikanın sonunda nabız ve tansiyon normale dönmeye başlıyor. 12’nci saatin sonunda kandaki karbonmonoksit oranı normal seviyelere inmeye başlıyor. 3’ncü ayda akciğer fonksiyonları düzelmeye başlıyor. 1 yılın sonunda kalp hastalığına yakalanma riskiniz sigara içen birine göre yüzde 50 oranda düşmüş oluyor. 5 yılın sonunda kronik tıkayıcı akciğer hastalıklarına yakalanma riskiniz sigara kullanan birine kıyasla yarı yarıya azalıyor. 20 yılın sonunda akciğer kanserine yakalanma riskiniz sigara içen birisine göre yüzde 50 oranında azalmış oluyor.

“Kobay gibi kullanılıyoruz...”

Elektronik sigaraların normal sigaralardan bir farkı olmadığını anlatan Yağmur Aldağ, gelişmiş ülkelerde elektronik sigara kullanılmadığını söyledi. Aldağ, elektronik sigaraların kobay olarak KKTC gibi 3’ncü ülkelerde denendiğini belirtti.

Soru: 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü’nün özelliği nedir?

Aldağ: Bugün 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü. Bugünün özelliği sigara ve tütün bağımlılarının 24 saatliğine sigarayı bırakmaya teşvik etmesidir. Böylelikle bundan yola çıkarak sigarayı bırakabilme motivasyonu sağlamaktır. Tütün bağımlılığı bir hastalıktır. Tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tütün bağımlılarına Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği hasta gözü ile bakmak ve tedavi etmektir. Sigaranın bu kadar çok hastalığa yol açmasına rağmen bu kadar çok kullanılması tezat bir durum. Kapitalist düzen, tütün endüstrisi ve bunu pazarlayanlar bu işi çok iyi yapmış ve yaygınlaştırmış. Türkiye’de her yıl 100 bin kişi sigaradan ölüyor. Bu çok yüksek bir rakam. Dünya da her yıl 6 milyona yakın insan sigaradan ölüyor.

Soru: Tütün ve tütün ürünü kullanımının etkileri nelerdir?

Aldağ: Tütün ve tütün ürünleri ne yapmıyor demek gerek. Sigara aklınıza gelebilecek her türlü kansere, solunum yolu hastalıklarına, akciğer hastalıklarına, kalp ve damar hastalıklarına ve felce neden oluyor. Tansiyon, şeker ve böbreğin işleyişini bozuyor. Yani vücudunuzda ki her şeye zarar veriyor. Son zamanlarda çıkan yasalardan sonra sigara kullanmayan kişiler biraz korunabiliyor. Ancak daha önce çok kötü bir durum vardı. Sigara içmeyenler sigara içenler kadar zarar görüyordu.

Soru: İnsanları sigaradan vazgeçirmek için uygulanan politika doğru mu? İnsanları sigaran vazgeçirmek için neler yapılabilir?

Aldağ: Bağımlılık o kadar kötü bir şey ki ne kadar caydırıcı şeyler yapsanız da bir şey değişmiyor. Türkiye’yi elle alırsak, TC’nin tütün kullanımına ilişkim uyguladığı politika son derece başarılı. Kesinlikle kanallara kamu spotu koyulmalı. Eskiyi hatırlayın tütün reklamları vardı, şimdi ekranlarda sigara bile görmek çok zor. Yayınlanan dramatik kamu spotları çok etkili bence. Sigara ve tütün ürünlerinin üzerine konulan caydırıcı görseller ve yazılar bir nebze olsun işe yarıyor. Mesela sigaraya çok yüksek vergi konuluyor ancak satışları çok düşmüyor. Eskiden erkekler daha fazla sigara kullanıyordu ancak şimdi kadınlarında kullanım oranı hayli yükseldi. En önemlisi yaş ortalaması çok fazla düştü. 11 yaşında sigara kullanan çocuklar var. Ne yazık ki çok ciddi oranda tütün ve tütün ürünü kullanımı var. Sigara kullanım oranını düşürmek için kamu spotlarının artırılması, halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Halka açık konferansların düzenlenmesi, sigara kullanan kişilerin başlarına neler gelebileceği öğretilmesi gerekiyor. Sigarayı bıraktırma poliklinikleri açılması gerekiyor. Çok fazla sigarayı bırakmak isteyen insan var ancak nereye başvuracaklarını bilmiyorlar.

Soru: Fiziksel bağımlılıkla psikolojik bağımlılık arasındaki fark nedir?

Aldağ: Hamilelikte sigaranın çocuğa uyguladığı zarar yüzde yüzdür. İşin ilginç bir tarafı da birçok anne hamile oldukları süre boyunca sigara kullanmıyor ancak çocuğu doğurduktan sonra kullanmaya devam ediyor. Yani bir şekilde bırakabiliyor. Bu durum bize fiziksel ve psikolojik bağımlılığı gösteriyor. Fiziksel bağımlıkta sigara bırakılması halinde yoksunluk semptomları ortaya çıkıyor. Yoksunluk semptomları huzursuzluk, aşırı tepki, sinir, tahammülsüzlük, açlık, yüksek ateş, vücutta ortaya çıkan bazı yaralardır. Sigara bırakamamanın en büyük nedenlerinden birisidir yoksunluk semptomlarıdır. Bu durumu biz hekimler tedavi ediyoruz. Psikolojik bağımlık ise alışkanlıktır. Yani 9 ay boyunca sigara kullanmıyor demek ki içmeyebiliyormuş yani fiziksel bağımlılığı yokmuş.

Soru: Hekimlere ne gibi görevler düşüyor? Ne gibi yöntemler uygulanıyor?

Aldağ: Hekimlere çok iş düşüyor. Ancak göğüs hastalıkları uzmanı hekimler dışındaki hekimler bu durumla çok ilgilenmiyor. Ancak biz göğüs hastalıkları uzmanı hekimler alanımız gereği her hastaya sigara kullanıp kullanmadığını soruyoruz ve bırakmak isteyenlere bu yönde yardımda bulunuyoruz. Biz bize başvuran hastaların, öncelikle bağımlılık düzeyini ölçüyoruz. Bağımlılık durumuna göre uyguladığımız tedavi metotları var. Mesela günde 2-3 paket sigara kullanan birisine hem ilaç hem de davranış tedavisi uyguluyoruz yani yapması gereken kurallar koyuyoruz psikolojik tedavide olduğu gibi. İkisini bir arada uygulayıp başarı sağlıyoruz yeter ki bırakmaya hevesli olsunlar. Çünkü başvuran kişiler oluyor ancak kendi gelmiyor eşi getiriyor annesi getiriyor, bu durumda bizim yapacak çok bir şeyimiz yoktur. Birçok hasta ise bize iş işten geçtikten sonra başvuruyor. Sigara çok sinsi bir hastalık, bulgu verdikten sonra iş işten geçmiş demektir. Yani etkileri başladıktan sonra tedavisi çok zorlaşıyor.

Soru: Son zamanlarda yaygınlaşan elektronik sigaraların zararı var mı? Sigara ile kıyaslandığında hangisi daha az zararlı?

Aldağ: Elektronik sigaralarda aynı normal sigaralar gibi etki gösteriyor. Elektronik sigaraların içerinde de birçok kanserojen madde var ama daha az oranda azaltılmış. Fakat elektronik sigaraların içirişinde normal sigaralarda olmayan daha farklı maddeler var. Elektronik sigara kurtuluş değildir. Türkiye’de ya da diğer gelişmiş ülkelerde elektronik sigara yoktur. Bizim gibi 3’ncü ülkeler kobay olarak kullanılıyor. Yani birileri geliyor bunun reklamını yapıyor ve artık sigaranın zararlarından sizi kurtarıyoruz diyor ve bizde bunu kullanıyoruz. Daha bu elektronik sigaralar için uzun bir araştırma yapılmadı. Fakat biz ortada bir veri yokken buna güveniyoruz ve içiyoruz.

Soru: Sigarayı bırakan bir kişi etkilerinden tam olarak kaç yılda kurtulur?

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatımız ilk 20 dakika içerisinde değişiyor. Bu süreci size şöyle anlatayım ilk 20 dakikanın sonunda nabız ve tansiyon normale dönmeye başlıyor. 12’nci saatin sonunda kandaki karbonmonoksit oranı normal seviyelere inmeye başlıyor. 3’ncü ayda akciğer fonksiyonları düzelmeye başlıyor. 1 yılın sonunda kalp hastalığına yakalanma riskiniz sigara içen birine göre yüzde 50 oranda düşmüş oluyor. 5 yılın sonunda kronik tıkayıcı akciğer hastalıklarına yakalanma riskiniz sigara kullanan birine kıyasla yarı yarıya azalıyor. 20 yılın sonunda akciğer kanserine yakalanma riskiniz sigara içen birisine göre yüzde 50 oranında azalmış oluyor. Yani sigaranın tamamen vücuttan atımı için 20 yıl gerekiyor.

Soru: Sigara kullananlara çağrınız nedir?

Aldağ: Sigara kullananlara benim çağrım; hayat nefes ile başlar nefesinize sahip çıkın. Kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapın ve sigarayı bırakın. Geleceğini düşünerek bırakın. Yarın değil bugün bırakın.