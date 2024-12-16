Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
YAYIN TARİHİ:
16/12/2024
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Sıcaklıkların iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 °C dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
YAYIN TARİHİ: