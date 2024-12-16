Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaklıkların iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 °C dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.