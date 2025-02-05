Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

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05/02/2025

Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Havanın bugün parçalı ve çok bulutlu olması, gün içinde gök gürültülü sağanak yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi tahmin edilirken, hava sıcaklığının ise iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21°C arasında olacağı öngörülüyor.

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TAGS: Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
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