Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde, gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

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19/02/2020

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Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 - 26 Şubat döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

19/02/2020 16:44
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TAGS: Gök, haberkıbrıs, gürültülü, sağanak, yağmur, bekleniyor
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