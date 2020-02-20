Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, vatandaşların ve yetkililerin olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

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20/02/2020

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Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

 Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden akşam üzerine kadar etkili olması beklenen sağanak konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı. 
Meteoroloji Dairesi, yayımladığı ihbarda, yarın saat 12.00’den saat 18.00’e kadar sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili (21-50 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirdi. 
Vatandaşların ve yetkililerin olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

20/02/2020 14:44
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TAGS: meteoroloji, uyardı, yağmur, bekleniyor, haber, kıbrıs,
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