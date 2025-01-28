Gökbilen güven tazeledi

Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonu’nda 48. Seçimli Olağan Genel Kurul Gerçekleşti.

Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonu’nun 48. Seçimli Olağan Genel Kurulu, 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 10.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Genel kurul, açılış konuşmasının ardından Aziz Şehitler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Faaliyet ve Mali Raporlar Onaylandı

Toplantıda, 2025 yılı faaliyet raporu okunarak oy birliğiyle onaylandı. 2024 yılı mali raporu da görüşülerek aklandı.

Gökbilen Yeniden Başkan Seçildi

Genel kurulda başkanlık seçimi tek adayla gerçekleşti. Mevcut başkan Eyüp Zafer Gökbilen, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yeni Yönetim Kurulu ve Temsilciler Belirlendi

Toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleri, bölge temsilcileri ve antrenörler seçildi. Başkanın yaptığı değişiklikler sonucunda kurul ve komitelerde bazı düzenlemeler yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. Dilek ve temennilerin ardından genel kurul başarıyla tamamlandı.