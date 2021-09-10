Gökbilen Kırgızistan’da seminer verdi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu heyeti ikili ilişkiler kapsamında gittiği Kırgızistanda dün seminere katıldı.

Gökbilen seminer verdi

KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen tarafından Gasprom Spor Salonu’nda verilen seminere Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve KKTC sporcuları katıldı.

Yaklaşık 100 civarında sporcunun katıldığı seminerde Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen taekwondo hyong pumse ve kata hareketlerinden teknikler göstererek uygulamalı olarak yaptırdı.

Yaklaşık iki saat süren seminer sonunda birçok spor branşında faaliyet gösteren Kırgızistan’ın en büyük kulüplerinden biri olan Dordoi Kulüp başkanı Asgar Salimbekov Eyüp Zafer Gökbilen’e verdiği seminerden dolayı teşekkür etti.

Salimbekov “verilen seminer sporcular için büyük şans”

Asgar Salimbekov bu tür seminerlerin sporcular için önemli olduğunu ve dünyada yüksek paralar ödenerek yapıldığını belirterek Eyüp Zafer Gökbilen’in bu semineri bedava vermesinin hem kendileri hemde katılan diğer sporcular için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Gökbilen “Önemli olan Taekwondo”

Eyüp Zafer Gökbilen de herzaman iki ülke arasında ikili ilişkilerin önemli olduğunu kendisi için de taekwondo sporunun önemli olduüunu belirterek elinden geldiğince sporculara bilgiilerini aktarmak istediğini kaydetti.

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10/09/2021 13:07