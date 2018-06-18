Gökçe : İş dünyasıyla şeffaf ilişki kuracağız

Belediyelerin iş insanlarıyla ilişkisinin şeffaf ve karşılıkı güvene dayalı olması gerektiğini söyleyen Gökçe, Gazimağusa’ya yatırım yapan herkese destek olacaklarını belirtti.

İş insanlarının “sermaye, yönetimi kontrol ediyor” suçlamasına maruz kalmamak için belediye ile ilişkilerini sınırlı tuttuğunu söyleyen Gökçe, Belediye Başkanlarının ise, iş insanlarından aynı nedenle uzak durduklarını, bunun doğru olmadığını kaydetti.

İşinsanlarının şehre yüksek miktarda yatırım yaparak, hem istihdam yarattıklarını, hem de şehrin ülkedeki rekabet gücünü artırarak istihdam yarattıkları yerin değer kazanmasına neden olduklarını kaydeden Gökçe, belediyenin bu yatırımlara mesafeli duruşuyla, yüksek yatırımla gerçekleşen projelere altyapı hizmetlerini çekinceyle sağlamasının doğru olmadığını belirtti.

Gökçe, seçilmeleri halinde, Gazimağusa’yı insan refahını ve adaleti temel alan, yatırımlarının ve gelişiminin, bir imar planı/ gelişim planı çerçevesinde yöneteceklerini; katılımcılık temelinde, ülkenin yetkin şehir plancılarıyla birlikte, kenti bir şantiye olmaktan kurtaracaklarını ifade etti.

Gökçe, yatırımların belediyenin desteği olmadan değil, aktif katılımıyla gerçekleştirileceğini de belirtti.