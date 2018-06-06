Gökçe: 25 Haziran günü Mağusa’da yeni bir dönem başlayacak

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, halkın kendilerine güvendiğini ve 25 Haziran günü kentte yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Gökçe, yaptığı yazılı açıklamalarda, Mağusa’daki seçim yarışının kendisiyle “belediyeyi batıran zihniyet” arasında olacağını belirterek, “Mağusa’nın geleceği için yarışı ben kazanacağım” dedi.

Gazimağusa Belediye başkanlığı için adaylığını koyanları da eleştiren Gökçe, “Biz katılımcı, sorunları birlikte çözen, paylaşımcı bir yönetim için çalışıyoruz” dedi.