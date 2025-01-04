Gökçe Bahadır'dan Yaprak Dökümü itirafı: Benim için okul gibiydi

2 Aralık akşamı GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nden "Yılın Kadını" seçilen Gökçe Bahadır, dergiye verdiği pozlarla gündem oldu.

Dergi için Canan Yetişti Satkın'a verdiği pozlarda tarzıyla dikkat çeken Gökçe Bahadır, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda yıllar önce rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle ilgili konuştu.

"LEYLA BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

2006-2010 yılları arasında izleyici ile buluşan Yaprak Dökümü'nde Leyla karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, "Leyla benim için önemli bir rol" dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerine "Yaprak Dökümü dizisi benim için okul gibiydi. 5 yıl kendimi konservatuvar okumuş gibi hissetmiştim" diye devam etti.

Gökçe Bahadır, "Oyunculukta risk alıp farklı şeyler denemek kolay bir süreç değil ama beni mutlu eden şey de bu" ifadelerini kullandı.