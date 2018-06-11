Gökçe: Birlikte başaracağız

Köyde ekibiyle birlikte bildiri dağıtan Gökçe, vatandaşların sorunları dinleyerek, kendi görüşlerini de onlara aktarma fırsatı buldu.

Gökçe’nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Mutluyaka’nın çok uzun yıllardır Mağusa’nın ilgi görmeyen bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Ulaş Gökçe, şehrin en temiz, en yeşil ve en sakin yerlerinden olan köyün, tamamen kendi çabalarıyla bir ekonomi yaratmaya çalıştığını ve artık Mutluyaka’nın Mağusa’nın desteğini görmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Mutluyaka’nın gelişmesi amacıyla park alanlarının genişletileceğini söyleyen Gökçe, buraların düğünlere uygun hale getirileceğini, yerel ürünlerin pazarlanması için çeşitli teşvikler uygulanacağını ve buradaki restoranların daha geniş kitlelere, daha güvenli bir şekilde ulaşması için çaba harcanacağını vurguladı.

Gökçe, Mutluyaka Muhtarlığı’nın imkânlarının artırılacağını belirtirken, muhtarlık ofisinde haftada asgari iki gün belediye görevlilerinin yatırım kabul etmeleri ve köylülere hizmet vermelerinin sağlanacağını söyledi.

Köyde atıl durumda bulunan Mutluyaka Köy Kooperatifi binasının restore edilerek çok amaçlı bir merkez haline getirilmesinin sağlanacağını da ifade eden Gökçe, burasının hem kooperatif ve muhtarlık ile belediye tarafından kullanılabileceğini, hem de burada konferans ve toplantılar düzenlenebileceğini belirtti.

Mutluyaka Futbol Sahası’nın hem çimlendirilmesi hem de daha kullanılır hale getirilmesi için çaba harcayacaklarını söyleyen Gökçe, kulübe ait futbol sahası yanındaki alanda park alanı yapılacağını da kaydetti.

GAzimağusa Belediyesi bağımsız adayı Ulaş Gökçe, tamiratı mümkün olmayan eski Mutluyaka İlkokulu’nun yıkılacağını ve bu alanda özel sektör, belediye ve köylülerin katılımıyla, kulübe kaynak sağlayacak bir tesis yapılacağının sözünü verdi. Gökçe, Mutluyaka’da bulunan Ortodoks Kilisesi’nin ve avlusunda bulunan mezarların restore edilmesini, çevresinin temizlenmesini ve ziyarete açılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Gökçe, bütün bunları katılımcı anlayışla gerçekleştireceklerini ve bunu Mutluyaka halkıyla birlikte başaracaklarını da sözlerine ekledi.