Gökçebel: Grev ve eyleme çıkanları selamlıyoruz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, pandeminin ağır koşullarının, diyetinin toplumun en mağdurlarına fatura edilme gayreti olduğunu savunarak, grev ve eyleme çıkan sendikaları, tüm kamu çalışanlarını ve doktorları selamladıklarını belirtti.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, paketler veya türlü gerekçelerle çalışanların haklarına sürekli saldırılar yapılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Özel sektör çalışanlarını güvencesiz, sigortasız, sendikasız, köle yapan, asgari ücreti açlık sınırına çekenin siyasi hükümetler ve onların kararları olduğunu ileri süren Gökçebel, şu iddialarda bulundu:

“Bugün kamu çalışanlarına, haklarına, sendikalarına saldıranlar toplumdan bu ülkenin servet sahiplerini, adaletsiz vergileri, hortumlamaları, israfı, torpilleri, yandaşlara ihalesiz peşkeşleri, partililere avantajları, yurtdışı, ateşe, üçlü kararnameleri, mafyaya, casinolara, vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını, yeşil sermayeye devredilen kurumları ve yapılanları saklamaktadır”

Gökçebel, kamu görevlilerini, doktorları, öğretmenleri, kamu çalışanlarını, belediyeleri suçlu gösterenlerin, kamu hizmetlerine yatırım yapmayanların, niteliksizleştirenlerin aslında halkın en fakir kesimlerine, borçlularına en büyük cezayı vermekte olduğunu savundu.

Hükümetin halkı gözden çıkardığını iddia eden Gökçebel, pandeminin ağır koşullarının, diyetinin toplumun en mağdurlarına fatura edilme gayreti olduğunu ileri sürdü ve “HP’nin ortadan kaldırılmak istenmesi bu sığ politik körlüktür” ifadelerine yer verdi.

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08/04/2021 13:55