Gökçebel: Okula genelde yüzde 80 öğrenci gitti

Haber Kıbrıs-Özel

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Haber Kıbrıs’a önemli açıklamalarda bulundu. Başkanı Tahir Gökçebel, Karşıyaka ile Çatalköy arasındaki okulların yanı sıra Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu haricinde seyreltilmiş yüz yüze eğitimin bugün başlamasıyla okullarda yüzde 50 ile 80 arası öğrencinin katılım gösterdiğini açıkladı. Gökçebel, genelde okula gitmeyen sayısının yüzde 20 olduğunu vurguladı.

“Okulların kapatılmasında bilimsel veriler ortaya konulamadı”

Özellikle genç yaşta ölümler yaşanırken, bir vaka ile okulların kapandığına ancak, riskin arttığı dönemde okulların yeniden açıldığına dikkat çekti. Hükümetin siyasi kararlar aldığını savunan Gökçebel, “Toplum sağlığı ve güvenliği tehlikededir. Okulları açtılar ancak gerekenleri yapmadılar. Toplumdaki vaka sayısını ölçebilmek için 24 Ağustos’tan beri görevi başında olan öğretmenlerle ilgili rastgele PCR testi yapılmadı. Öğrencilere de testler yapılmalı. İlgili çalışmalar yapılamadığından dolayı okulların kapatılması da zaten bilimsel verilerle ortaya konulamadı” ifadelerini kullandı.

“Güzelyurt Meslek Lisesinde katılım yüzde 50”

Gökçebel, Alsancak ve Lapta’da çıkan vakalardan dolayı okulların olumsuz etkilendiğini anlatarak, “Güzelyurt Meslek Lisesinde 278 öğrenci olması gerekirdi ancak okula 126 öğrenci geldi. Büyük kısmı Lapta’dan gelemedi. Güzelyurt’a Lapta bölgesinden 94 öğrenci gidemedi. Meslek Lisesi gibi okullarda dersler uygulamalı yapılır bu nedenle derslerin online yapılmasına imkan yok. Öğrenciler okula gidemeyince kayıpları oluyor” dedi.

“Öğrenci, veli ve öğretmenler tedirgin”

Tahir Gökçebel, korona virüs nedeniyle öğrenci, veli ve öğretmenlerde tedirginlik olduğuna işaret ederek, oluşabilecek tablolar karşısında önlem alınması için aylardır uyardıklarını ancak çaba ve hazırlık yapılmadığını aktardı.

“Yüz Yüze eğitim istiyoruz”

Üst komite ve hükümet arasında yaşananların kaos ve istikrarsızlık yarattığını anlatan Gökçebel, “Yüz yüze eğitimden yanaydık. Karantinasız girişlerin devam edilmesi ve okullarda tedbirlerin sürdürülmemesi ve hükümetin gerekli önlemleri almamasından dolayı okullar kapatılma noktasında geldi” dedi.

“Uzaktan eğitime giremeyen ve girmek istemeyenler var”

Uzaktan eğitime girmeyen yüzde 30 öğrenci olduğunu ve uzaktan eğitime erişemeyen yüzde 10 öğrenci olduğuna dikkat çeken Gökçebel, “2 bin 500 öğrenci online eğitime giremiyordu. 470 civarı tablet dağıttık ancak erişemeyenlerin sayısını sıfırlayamadık halen daha giremeyenler var” diye konuştu. Kaç öğrencinin uzaktan eğitime giremediğini Eğitim Bakanlığı’nın tespit etmediğini ifade eden Gökçebel, “Çalışma yapılsa gereğinin yapacağını biliyorlar o nedenle araştırma yapmaktan kaçıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Öğretmen üzerine düşen görevi yapıyor”

Uzaktan eğitimle ilgili öğretmenlerin üzerin düşen görevi yaptığını ve moodle üzerinde çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Gökçebel, ancak hükümetin server alımı ve internetin güçlendirilmesi gibi konuları yapmadığını vurguladı. Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’de sorunlara neden olan ve okulları haraca bağlayan EBA sisteminin üzerinde ısrarcı olunduğunu ve bir şirkete 9 milyon 700 bin TL ödeme yapılmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

“Bulaş Temas Protokolü yok”

Okullarda Bulaş Temas Protokolü olmadığından dolayı kimin ne yapacağını bilmediğini bu nedenle temaslı duyulduğu anda bile okula gidilmediğini anlatan Gökçebel, “Temas takibi ulaşabildiği yerlere gidiyor. Protokolün olmamasından dolayı okullarda değişik kararlar alınır bu da güvensizliğe neden olur” dedi.

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25/01/2021 14:14