Gökdelenden atladı, yayanın üzerine düştü!

Japonya’da gökdelenden atlayarak intihar eden bir kişi, üzerine düştüğü yayayı yaraladı. Akılalmaz olay başkent Tokyo'da yaşandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Dev metropolün kalbinde bulunan ve dünyanın en kalabalık yaya geçidine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Shibuya semtindeki Shibuya Scramble adlı gökdelenden atlayan 20'li yaşlarının sonunda olduğu düşünülen bir kişi, üzerine düştüğü genci yaraladı.

Emniyet kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, olay dün akşam 17.20 sıralarında gerçekleşti. Shibuya Scramble adlı dev gökdelenden aşağıya atlayan kişi, yolda yürümekte olan genç bir kıza çarparak ayağından yaralanmasına neden oldu.

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28/03/2022 16:37