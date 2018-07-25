Gökdelenin Üzerine İnşa Edildiğine İnanamayacağınız, Mühendislik Harikası Şelale

Çin'de özel bir şirket, 130 metre uzunluğundaki bir gökdelenin üzerine 100 metrelik bir şelale inşa etti.

Çin'in güneybatısında yer alan Guiyang City'de bir rezidansa şelale inşa edildi. The Liebian Building adı verilen yapının üzerinde inşa edilen şelale, gerçekten de muhteşem görünüyor. Sunduğu görsel şölenin yanında bir de mühendislik harikası barındıran şelale, kaynak bu kadar yüksekte olmasına rağmen, aşağı inen sular devasa pompalarla yeniden yukarı gönderiliyor. Bu sayede hiçbir şekilde su israfı yapılmamış oluyor.

İlk etapta 'ne gerek vardı buna?' diye düşünmüş olabilirsiniz. Ancak biraz üzerinde durunca, iyice metropolleşen şehirlerimizin bu tür küçük dokunuşlara ihtiyacı var. Gönül isterdi ki doğadan aldıklarımızı ona geri verebilelim ama bazen doğayı andıran şeyleri dahi görmeyi özlüyoruz.

Dilerseniz, uzaktan dahi muhteşem bir görsel şölen sunan yapay şelaleyi hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: