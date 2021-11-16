Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi çabuk unuttu

Selin Ciğerci’yle evliliği eylül ayında sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra, önceki gün trafikte bir kadınla görüntülendi. Çıra’nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü. Genç kadınla ilgili sorulara yanıt vermeyen Çıra, Ciğerci’nin “Ortaklığı bitireceğim” açıklaması için ise şöyle konuştu: “Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür.”

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16/11/2021 08:37