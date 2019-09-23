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Gökhan, Gönyeli yolunda

Sezon başında Cihangir'in kadrosuna kattığı ancak teknik heyet ile sorun yaşayan savunma oyuncusuna Gönyeli talip oldu.

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23/09/2019

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Gökhan, Gönyeli yolunda

Sezon başında Cihangir'in kadrosuna kattığı ancak teknik heyet ile sorun yaşayan savunma oyuncusuna Gönyeli talip oldu.

Cihangir'in sezon başında Gençlik Gücü'nden yüksek bir bedele transfer ettiği savunma oyuncusu Gökhan Özer, takımdan ayrılıyor. Gökhan'ın teknik heyetle sıkıntı yaşadığı, bundan dolayı da takımdan ayrılmak istediği bilgisi edinilid. Gökhan için Süper Ligin bir başka ekibi Gönyeli'nin devreye girdiği ve transferin her an bitebileceği öğrenildi. 

23/09/2019 11:11

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TAGS: gökhan özer, gençlik gücü, cihangir, gönyeli, transfer, haber kıbrıs
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