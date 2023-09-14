Gökhan İnler resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 39 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan İnler'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

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14/09/2023

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Gökhan İnler resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

14/09/2023 20:42
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TAGS: Gökhan İnler resmen Beşiktaş’ta
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