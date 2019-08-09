Gökhan Naim cinayetinde şok gelişme!

Haber Kıbrıs-Özel

Gesfi döviz bürosu sahibi iş insanı Gökhan Naim’in öldürülmesi olayının ardından olayda zanlı olarak görülen ve Güney Kıbrıs’a kaçan bir kişi bugün Rum polisi tarafından Türk polisine teslim edildi.

Yapılan bu suçlu iadesi ile Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ikinci kez resmi olarak suçlu iadesi yapılmış oldu.

Hatırlanacağı üzere Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis İle aralarında varılan mutabakat kapsamında Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında 3’ncü ülke vatandaşlarının zanlı veya suçlu olmaları halinde karşılıklı iadesi yapılmasını sağlamıştı. Bu mutabakat kapsamında 13 Haziran 2019 tarihinde suçlu karşılıklı suçlu değişimi yapılmıştı.

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