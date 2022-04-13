Gökhan Özen hakkında yakalama kararı!

Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen'le kavga edince devreye eski kayınpederi Mehmet Sevigen girdi.

Özen duruma sinirlenip eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen'i otel açmak için rüşvet dağıtma iddiasıyla CİMER'e şikayet etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde yapıldığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, hakkında takipsizlik kararı verilen Sevigen, kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla eski damadına manevi tazminat davası açtı ve kazandı.

Bununla da yetinmeyen Sevigen, Özen hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında savcılık Özen'i ifadeye çağırdı. Özen ABD'de olduğu için ifadeye gelmeyince savcılık yakalama kararı çıkardı.

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13/04/2022 13:26