Gökhan Özen'den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

Gökhan Özen, yüzündeki değişimle dikkat çekmiş ve estetik olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından yeni bir açıklamada bulundu.

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17/01/2024

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Gökhan Özen'den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

Çıkardığı hit parçalarla 2000'li yılların altın çocuğu olarak anılan Gökhan Özen, kariyerinin zirvesindeyken bir anda her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşme kararı almıştı. Uzun yıllar gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, 7 yılın ardından Türkiye'ye döndü.

YENİ HALİ GÜNDEM OLDU

Eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcının yanaklarının dolgunluğu ve konuşurken mimiklerini rahatlıkla kullanamaması 'estetik yaptırdı' iddialarını güçlendirmişti. Özen'in yeni halini gören hayranları ünlü yıldızın yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığını ileri sürmüştü.

 

17/01/2024 12:45
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TAGS: Gökhan Özen, estetik
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