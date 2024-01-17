Gökhan Özen'den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

Çıkardığı hit parçalarla 2000'li yılların altın çocuğu olarak anılan Gökhan Özen, kariyerinin zirvesindeyken bir anda her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşme kararı almıştı. Uzun yıllar gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, 7 yılın ardından Türkiye'ye döndü.

YENİ HALİ GÜNDEM OLDU

Eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcının yanaklarının dolgunluğu ve konuşurken mimiklerini rahatlıkla kullanamaması 'estetik yaptırdı' iddialarını güçlendirmişti. Özen'in yeni halini gören hayranları ünlü yıldızın yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığını ileri sürmüştü.