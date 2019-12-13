Göksel İnal hayatını kaybetti

Dün evinde aniden rahatsızlanan Göksel İNAL'ın (E-46), Devlet Hastanesine kaldırılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 12.12.2019 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Göksel İNAL (E-46), ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak Dr. Burhan NALBANTOĞLU Hastanesi Acil Servisine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.





13/12/2019 15:35