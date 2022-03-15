Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu, Av Salih Irkad başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları karara bağladı. Gerçekleşen toplantıda Yenicami AK’nin futbolcusu Mehmet Göktaş'ın 5 maçlık cezası 3 maça indirildi.

Alınan kararlar şöyle;

Karar:

Kurul, TK-6/2021-2022 sayılı ve 8/3/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup 27/02/2022 tarihinde Kçük Kaymaklı TSK – Yenicami AK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında Yenicami AK’nin 102792 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Göktaş’ın müsabakasının 90. Dakikasında rakip takım futbolcusu Sena Develioğlu’na kafa atmak suretiyle yapmış olduğu şiddetli hareketlerinden dolayı KTFF Disiplin Kurulu 04/03/2022 tarihli kararında, konu futbolcuya 5 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Kurulumuz, hakem ve gözlemci raporlarını değerlendirdikten ve bilhassa adı geçen Küçük Kaymaklı futbolcusundan elde ettiği şahadet dikkate alındığında konu futbolcunun konu futbolcunun rakibine yaptığı fiili müdahalenin 5 maç men cezası gerektirmediği ve rakibinin kendisine şiddetli bir şekilde müdahale etmiş olmakla birlikte kafa atmadığını ve hakemin pozisyonu yanlış anladığını dürüstçe ifade etmiştir. Bu cihetle Kurulumuz verilen 5 maçlık cezanın 3 resmi, müsabakadan men cezasına düşürmeye oybirliği ile karar vermiştir.

Sayı: TK-6/2021-2022

Tarih: 14/03/2022

Saat: 18:05

Toplantıya Katılanlar:

Salih Irkad (Başkan)

İsmail Bektaş (As Başkan)

Dilay Zeki (Üye)

Hüseyin Kaşot (Üye)

Hüseyin Malyalı (Üye)

KTFF’yi temsilen:

Av. Arzu İzveren

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15/03/2022 11:48