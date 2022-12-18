GÖKTÜRK-2 uydusu görevini 10 yıldır başarıyla sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde görev yapan GÖKTÜRK-2 uydusunun, 10 yıldır tam kapasite ile görevini kesintisiz gerçekleştirdiğini bildirdi.

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18/12/2022

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GÖKTÜRK-2 uydusu görevini 10 yıldır başarıyla sürdürüyor

MSB'den yapılan açıklamada, milli imkanlarla geliştirilen GÖKTÜRK-2 uydusunun, 18 Aralık 2012'de Çin'in Jiyuguan üssünden başarıyla fırlatıldığı hatırlatıldı.

GÖKTÜRK-2'nin, 10 yıl boyunca dünyanın etrafında yaklaşık 52 bin 800 yörünge kat ettiği, haberleşme konisi içerisinde herhangi bir aksama olmadan uyduya erişim sağlandığı, yaklaşık 34 milyon kilometrelik bir alan kapsanacak şekilde 85 bin kare görüntüye tekabül eden görüntüleme yaptığı bildirildi.

18/12/2022 15:44
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TAGS: göktürk
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