Göktürk futbolu bıraktı!

Haber Kıbrıs- Özel

Ülkemizin başarılı futbolcularından Okan Göktürk futbolu bıraktığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Göktürk futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Gönyeli Spor Kulübü’nün şampiyon olmasında etkili rol oynayan Göktürk’ün kariyerini noktalaması spor camiasında üzüntü ile karşılandı. Mesarya Spor Kulüp’ünde futbol oynayan Göktürk’ün takımdan ayrılmak istediği ve bazı kulüpler ile görüştüğü ancak Mesarya Spor Kulüp’ünün yüksek kiralama parası isteği öğrenildi. Göktürk’ün futbolu bırakmasındaki en büyük nedenin bu olduğu belirtiliyor.