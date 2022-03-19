Göktürk: Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözü Çanakkale Muharebeleri’nde yazılmıştır

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü sebebiyle “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri” düzenlendi.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) tarafından, DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün (DAÜ ADK) katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, dün öğle saatlerinde DAÜ Atatürk Meydanı’nda öğrencilere buğday çorbası dağıtıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Deniz İşçioğlu da katıldı.

Ardından DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Paneli” gerçekleştirildi.

Panel salonunda, Çanakkale Savaş Alanı’ndan toplanan malzemeler de sergilendi.



GÖKTÜRK: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÖN SÖZÜ ÇANAKKALE MUHAREBELERİ’NDE YAZILMIŞTIR”

Panelde DAÜ-ATAUM Başkanı Turgay Bülent Göktürk “Çanakkale Savaşı’nın Askeri ve Siyasi Yönü” başlıklı bir sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen milli bir mücadelenin eseri olduğunu belirten Göktürk, “Bu eserin ön sözü de Çanakkale Muharebeleri’nde yazılmıştır. Zira, Çanakkale Cephesi’ndeki mücadele azmi ve ruhu milli mücadelenin temel dinamiklerinden biri olmuş, Kurtuluş Destanı için bir ilk adım niteliği taşımıştır. Mustafa Kemal’in de ifade ettiği gibi; eğer Çanakkale geçilseydi, İstanbul alınır, Osmanlı Devleti paylaşılır ve Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. Bu bakımdan Çanakkale Zaferi’nin Türk Tarihi’nde ayrı bir yeri ve önemi vardır” dedi.

TAYHANİ: “KAHRAMANLARIMIZI SAYGI, MİNNET VE RAHMETLE ANIYORUZ”

Ardından Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı İhsan Tayhani “Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in Söylemlerine Dayalı Bir Çanakkale Çözümlemesi ve Savaş Hukuku” başlıklı bir sunum yaptı.

Tayhani sunumunda, Çanakkale Zaferi’nde yaşanan süreçler, Mustafa Kemal Atatürk’ün aldığı kararlarla savaşın dönüm noktalarını oluşturması, Çanakkale Zaferi’nin emperyalist ülkelerde yarattığı etkiler, savaş hukukunu düzenleyen hükümler, itilaf devletlerinin Çanakkale Savaşları sırasında sivillerin ölmesine yol açan meskun mahallerin bombalanması konularıyla ilgili bilgiler aktardı.

SÜHEYLA GÖKTÜRK: “ASKER VE PARA GÜCÜNÜN HER ZAMAN YETMEYECEĞİ GÖRÜLDÜ”

DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk de, “Mustafa Kemal ve Çanakkale” başlıklı sunumunda, Mustafa Kemal’in askeri dehasına değinerek, Çanakkale Savaşlarının asker ve para gücünün her zaman yetmeyeceğinin görüldüğü yer olduğunu belirtti.

Küresel ölçekte en güçlü ülkelerin büyük donanmalarının Çanakkale’ye geldiğini, ancak ne denizden, ne de karadan geçebildiklerini belirten Göktürk, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları itibariyle Türk ve dünya tarihini askeri, siyasal ve ekonomik yönden etkilediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, İhsan Tayhani ile Süheyla Göktürk’e DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından teşekkür sertifikası takdiminde bulunuldu.

DAÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ DE ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ VE ŞEHİTLERİ ANDI

DAÜ Öğrenci Konseyi de gün dolayısıyla “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği “ düzenledi. Etkinlik, DAÜ Atatürk Meydanı’nda yer aldı.

Etkinlikte, DAÜ Öğrenci Konseyi tarafından öğrencilere buğday çorbası, hoşaf ve ayran takdiminde bulunuldu.

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19/03/2022 13:03