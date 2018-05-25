HABER KIBRIS

Gökyüzü paraşütlerle renklenecek

Türk Hava Kurumu'nun (THK) düzenlediği 2018 Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nin 2. etabı KKTC’de gerçekleştirilecek

ads
25/05/2018

Gökyüzü paraşütlerle renklenecek
ads

 

Türk Hava Kurumu'nun (THK) düzenlediği 2018 Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nin 2. etabı KKTC’de gerçekleştirilecek.

THK'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyon hafta sonu, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu standartlarına uygun olarak düzenlenecek.

Türkiye, KKTC ve farklı ülkelerden çok sayıda uluslararası yamaç paraşüt sporcusunun katılacağı yarışmada pilotlar hedef noktasına iniş yapmaya çalışacak.

Türk Milli Takımı'nı oluşturmak ve milli takımı yarışmalara hazırlamak amacıyla düzenlenen şampiyonada pilotlar kıyasıya yarışacak.

İlk etabı Alanya'da yapılan Yamaç Paraşüt Hedef Ligi, toplam 5 ayaktan oluşuyor. KKTC'nin ardından diğer etaplar Erzincan, Rize ve Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: paraşüt, yamaç, spor, Türk Hava Kurumu, 2018 Yamaç Paraşüt Hedef Ligi, 2’nci etap, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems