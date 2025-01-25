Gökyüzünde tarihi an!

2025 yılı, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir astronomik olaya sahne olacak. Güneş Sistemi'nin altı gezegeni—Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün—gökyüzünde nadir bir hizalanma gerçekleştirerek büyüleyici bir manzara sunacak. Her gezegenin yörünge süresi ve Güneş'e uzaklığı farklı olduğundan, böyle bir hizalanma, evrendeki uyumun muhteşem bir örneği olarak kabul ediliyor. Peki, Gezegen dizilimi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Gökyüzü, 2025 yılında eşsiz bir astronomik olaya ev sahipliği yapacak. Güneş Sistemi’nin altı gezegeni; Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı anda hizalanarak nadir görülen bir dizilim oluşturacak.

Bu tür bir gezegen hizalanması en son yaklaşık 30 yıl önce, 1995-1999 yılları arasında gerçekleşmişti. Bu nedenle, 2025'teki hizalanma, hem profesyonel astronomlar hem de amatör gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek olan bu nadir gezegen hizalanması, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak.

GEZEGEN DİZİLİMİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bu özel hizalanmada, altı gezegen aynı anda gökyüzünde sıralanacak.

GEZEGEN DİZİLİMİ SAAT KAÇTA?

Uzmanlar, bu nadir olayı gözlemlemek için en uygun zamanın gün batımından hemen sonra, yaklaşık 19:00-19:30 saatleri arasında olduğunu belirtiyor.