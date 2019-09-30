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Gökyüzündeki gizemli halka şoke etti

Rusya'da Moskova Bölgesi'nin Selyatino şehri sakinleri gökyüzünde menşei belirsiz bir nesne tespit etti. Gizemli cisim sosyal medyada bir anda paylaşım rekoru kırdı

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30/09/2019

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Gökyüzündeki gizemli halka şoke etti

Rusya'da çekilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Instagram’dan paylaşılan görüntülerde, havada hareketsiz bir şekilde duran siyah halka görülüyor.

Takipçiler, sıra dışı nesnenin menşei konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

Bazıları, bunun patlama sonrası oluşan duman olduğunu savunurken diğerleri, halkanın kimyasal faaliyetin sonucu olduğunu dile getirdi.

30/09/2019 16:52

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TAGS: Gökyüzündeki gizemli halka şoke etti, haber, kıbrıs,
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