Gökyüzündeki gizemli halka şoke etti
Rusya'da Moskova Bölgesi'nin Selyatino şehri sakinleri gökyüzünde menşei belirsiz bir nesne tespit etti. Gizemli cisim sosyal medyada bir anda paylaşım rekoru kırdı
30/09/2019
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Rusya'da çekilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.
Instagram’dan paylaşılan görüntülerde, havada hareketsiz bir şekilde duran siyah halka görülüyor.
Takipçiler, sıra dışı nesnenin menşei konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.
Bazıları, bunun patlama sonrası oluşan duman olduğunu savunurken diğerleri, halkanın kimyasal faaliyetin sonucu olduğunu dile getirdi.