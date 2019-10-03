Gol Düellosu Liverpool'un: 4-3

Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Liverpool-RB Salzburg maçı taraftarı hop oturttu hop kaldırdı. Son Avrupa şampiyonunun 3-0 öne geçtiği maçta Salzburg eşitliği yakaladı. Ancak son sözü Salah söyledi.

Liverpool, maçın 9. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Andrew Robertson (25) ve Muhammed Salah'ın (36) golleriyle ev sahibi ekip 3-0'ı bulurken; herkes İngiliz temsilcisinin farka gideceğini düşündü. Ancak 39. dakikada Hwang Hee-Chan'ın golüyle ümitlenen konuk RB Salzburg, 55'te Takumi Minamino şık bir gol ile farkı 1'e indirdi. 5 dakika sonra ise Erling Haland'ın golüyle skor 3-3'e geldi. Eşitliğin ardından ataklarını sıklaştıran Liverpool'da imdada Muhammed Salah yetişti. Mısırlı yıldız, 69. dakikada Roberto Firmino'nun kafayla penaltı noktası üzerine indirdiği topu sol ayağıyla ağlarla buluşturdu ve Liverpool'u 4-3 öne geçirerek takımına galibiyeti getirdi.

03/10/2019 10:00