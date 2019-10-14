Gol Düellosunda Galip Yok: 3-3

Gol düellosuna sahne olan Hamitköy-Düzkaya maçında kazanan çıkmadı.

Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Hamitköy 2-0 öne geçtiği karşılaşmada bu skoru koruyamayarak 3-2 mağlup duruma düştü ancak golcü oyuncusu John Ebuka'nın golü ile 1 puanı kurtarmayı başardı. Hamitköy'ün gollerini John Ebuka(2) ve Peter atarken, Düzkaya'nın golleri Salih Zencirkıran, Ahmet Can Temel ve Kone'den geldi.

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Mustafa Torun, Fatih Bardakcıoğlu, İsmail Ercan

Hamitköy SHSK: Emre Nalbant, Aksel Kaptanoğlu(Dk.68 Mahmut Yumuşak), Ağıt Altan, Hasan Akkuyu, John Ebuka, İbrahim Kaba, Ömer Albayrak, Peter İmah, Mert Ateş, Oladele Oshobe

Düzkaya KOSK: Ali Karal, Serkan Zeyin, İsmael Kone, Hasan Yanaroğlu, Ahmet Karal, Ahmet Can Temel, Salih Zencirkıran, Gilles Binya, Christian İchami, Batuhan Bal(Dk.30 Berke Alıcı), Şahin Şeker

Goller: Dk.4 Peter, Dk.13-88 John Ebuka(Hamitköy)- Dk.32 Salih, Dk.50 Ahmet Can, Dk 79 Kone

14/10/2019 08:56