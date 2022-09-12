Gol düellosunda kazanan A. Demirspor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Adana Demirspor uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı maçta Adana Demirspor 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Rodrigues frikikten attığı gol ile Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Trabzonspor'da Bakasetas kazandığı penaltı atışını gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında N'Diaye Adana Demirspor'u tekrar öne geçiren golü attı. 84. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok skoru eşitledi. 90+4. dakikada Adana Demirspor'da Samet Akaydın sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü attı. Adana Demirspor sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bardhi, Bakasetas, Umut, Trezeguet, Maxi Gomez.

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12/09/2022 23:40