Gol düellosunda kazanan Gana

FIFA Dünya Kupası 2022 G Grubu'nda Gana, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

Müsabaka, 3-2'lik Gana üstünlüğüyle noktalandı.

Afrika ekibi, ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı. 24'te Salisu ve 34'te Kudus, takımlarını soyunma odasına üstün taşıdı: 2-0.

Güney Kore ikinci yarıya hızlı başladı. Cho Gue-Sung, 58 ve 61. dakikalarda arka arkaya attığı gollerde duruma denge getirdi: 2-2.

Maçta skoru Gana belirledi. Maçın 68. dakikasında bir kez daha sahne alan Kudus, takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla gruptaki ilk zaferini elde eden Gana, 3 puan ve maç fazlası ile 2. sıraya yükseldi.

1 puanı bulunan Güney Kore ise yine maç fazlasıyla son sıraya düştü.

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28/11/2022 17:18