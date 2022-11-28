Gol düellosunda kazanan Gana
28/11/2022
FIFA Dünya Kupası 2022 G Grubu'nda Gana, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.
FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geldi.
Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.
Müsabaka, 3-2'lik Gana üstünlüğüyle noktalandı.
Afrika ekibi, ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı. 24'te Salisu ve 34'te Kudus, takımlarını soyunma odasına üstün taşıdı: 2-0.
Güney Kore ikinci yarıya hızlı başladı. Cho Gue-Sung, 58 ve 61. dakikalarda arka arkaya attığı gollerde duruma denge getirdi: 2-2.
Maçta skoru Gana belirledi. Maçın 68. dakikasında bir kez daha sahne alan Kudus, takımını galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla gruptaki ilk zaferini elde eden Gana, 3 puan ve maç fazlası ile 2. sıraya yükseldi.
1 puanı bulunan Güney Kore ise yine maç fazlasıyla son sıraya düştü.