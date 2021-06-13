Gol düellosunda kazanan Hollanda
13/06/2021
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda ikinci yarısı 5 gole sahne olan maçta Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.
EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçında ikinci yarısı 5 gole sahne oldu.
Hollanda karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. ''Portakallar''a galibiyeti getiren goller 52. dakikada Wijnaldum, 58. dakikada Weghorst ve 85. dakikada Dumfries'ten geldi.
Ukrayna'nın maçtaki gollerini ise 75. dakikada Yarmolenko ve 79. dakikada Yaremchuk kaydetti.