Gol düellosunda Kopenhag, ManU'yu üzdü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag, konuk ettiği İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 4-3 mağlup etti. Manchester United'da Marcus Rashford, 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'ndaki karşılaşmada Kopenhag, Manchester United'ı ağırladı.

Parken Stadı'nda oynanan müsabakada ManU, 3. dakikada genç oyuncusu Rasmus Hojlund ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Danimarkalı Hojlund farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Her şey İngiliz ekibi için yolunda giderken 42. dakikada Marcus Rashford oyun dışı kaldı. Mücadelenin hakemi, VAR incelemesi sonrası Rashford'a rakibine yaptığı tehlikeli müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

Bu dakikadan sonra maçta üstünlüğü ele alan ev sahibi Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Danimarka temsilcisi, 45+8. dakikada penaltı kazandı. 45+9'da atış için topun başına geçen Diogo Goncalves, skoru 2-2 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Manchester United, 67. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 69'da penaltı atışı için meşin yuvarlağın başına geçen Bruno Fernandes, takımını yeniden öne geçirdi: 2-3

Mücadeleyi bırakmayan Kopenhag, 83. dakikada Lukas Lerager ile 3-3'lük eşitliği yakaladı. 87. dakikada Roony Bardagji ile bir gol daha bulan Danimarka temsilcisi sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Kopenhag, averajla grupta 2. sıraya yerleşti. 3 puanda kalan ManU ise son sıraya geriledi.

İki ekip arasında grupta oynanan ilk maçtan Manchester United, 1-0 galip ayrılmıştı.

A Grubu'ndaki diğer maçta ise evinde Galatasaray'ı 2-1 yenen ve 4'te 4 yapan (12 puan) Alman ekibi Bayern Münih, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.