GOL KİME AİT? Ronaldo mu, Fernandes mi? 'Portekiz FIFA'ya kanıt sunacak' iddiası...

2022 Dünya Kupası'nda son 16 vizesi alan takımlara Portekiz de eklendi. İkinci maçında Uruguay'ı 2-0 yenen Portekiz, gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 54. dakikada Portekiz, Bruno Fernandes'in ortaladığı topun doğrudan kaleye gitmesiyle öne geçti: 1-0. Ortaya kafa uzatan Cristiano Ronaldo, coşkulu bir sevinç yaşarken bu gol tartışmaları beraberinde getirdi.

FIFA önce golü Ronaldo'ya yazarken yaklaşık 10 dakika sonra gelen güncelleme ile golün adı Fernandes oldu. Bu gol sadece Portekiz'i öne geçiren değil ülke tarihi adına da Dünya Kupası için farklı bir kilometretaşı olacaktı. Dünya Kupası'nda kariyerinde 18 maça çıkan Ronaldo(8 gol), ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını şimdilik kaçırdı.

- Bruno Fernandes ne söyledi?

Duraklama dakikalarında VAR incelemesi sonrası Portekiz penaltı kazandı. Vuruşu gole çeviren Bruno Fernandes maçın sonucunu belirledi. Uruguay’ı 2-0’la geçen Portekiz 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.



Manchester United'ın yıldızı Fernandes maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Topa kimin dokunduğunun önemli olduğuna inanmıyorum. Cristiano'nun topa dokunduğunu ve ona asist yaptığımı sanıyordum ama önemli olan tek şey pas atmış olmam." dedi.



Katar 2022 başlamadan önce Ronaldo, Eusebio'nun Dünya Kupası rekorunu kırmak istediğini belirtmiş ve Portekiz'in Gana'yı 3-2 yendiği açılış maçında attığı golle 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmuştu.



- Portekiz FIFA'ya gidecek mi?



Portekiz'in golü kime yazılmalı sorusu gecenin tartışma konusu oldu. Sosyal medyada birçok farklı görüş ifade edilirken, eski West Ham oyuncusu Matthew Upson, BBC'de yayınında şunları söyledi: "Bunun Bruno Fernandes'in golü olduğunu düşünüyorum. Elimdeki tek kanıt, önümde görebildiğim tekrar video ve top yön değiştirmiyor." Gazeteci Piers Morgan ise golün Ronaldo'ya ait olduğu konusunda emindi.



Tartışmaların gölgesinde farklı bir iddia ortaya atıldı. El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay'a karşı attığı ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını göstermek için FIFA'ya bir kanıt sunacak.

ESPN'in geçtiği habere göre ise Dünya Kupası'nda kullanılan maç topundaki teknoloji, Portekiz'in attığı ilk golde Cristiano Ronaldo'nun topa herhangi bir temasının olmadığını kesin olarak kanıtladı.

- Tartışmalara son nokta

2022 Dünya Kupası futbol topunun resmi markası, kullanılan son teknolojiyle soru işaretlerini kaldırdı. Topun içine yerleştirilen sensörlerin, top havalandıktan sonra Ronaldo'ya değmediği açıklandı.

Yüksek hassasiyetli bu sensör VAR kararlarına da yardımcı oluyor. Dünya Kupası'nda ayrıca yarı-otomatik VAR sistemi de kullanılıyor.

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29/11/2022 19:19