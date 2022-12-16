Gol krallığında son durum

Gol krallığında son durum

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16/12/2022

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Gol krallığında son durum

Dünya Kupası'nda Pazar günü Arjantin ile Fransa finalde kozlarını paylaşacak. Peki organizasyon sona ererken gol krallığında son durum ne? İşte detaylar...

Lionel Messi - 5 gol

Arjantin

Kylian Mbappe - 5 gol

Fransa

Julian Alvarez - 4 gol

Arjantin

Olivier Giroud - 4 gol

Fransa

Richarlison - 3 gol

Brezilya

Goncalo Ramos - 3 gol

Portekiz

Bukayo Saka - 3 gol

İngiltere

Cody Gakpo - 3 gol

Hollanda

Alvaro Morata - 3 gol

İspanya

Enner Valencia - 3 gol

Ekvador

 

 

16/12/2022 09:28
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TAGS: gol, krallığı,
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