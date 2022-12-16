Gol krallığında son durum
Gol krallığında son durum
16/12/2022
Dünya Kupası'nda Pazar günü Arjantin ile Fransa finalde kozlarını paylaşacak. Peki organizasyon sona ererken gol krallığında son durum ne? İşte detaylar...
Lionel Messi - 5 gol
Arjantin
Kylian Mbappe - 5 gol
Fransa
Julian Alvarez - 4 gol
Arjantin
Olivier Giroud - 4 gol
Fransa
Richarlison - 3 gol
Brezilya
Goncalo Ramos - 3 gol
Portekiz
Bukayo Saka - 3 gol
İngiltere
Cody Gakpo - 3 gol
Hollanda
Alvaro Morata - 3 gol
İspanya
Enner Valencia - 3 gol
Ekvador