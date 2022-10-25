Gol krallığında zirvenin sahibi değişmedi
Süper Lig'de gol krallığı tablosunda 10 golle Fenerbahçeli Enner Valencia ilk basamakta bulunuyor.
25/10/2022
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken gol krallığında zirvenin sahibi değişmedi.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia 10 golle lider durumda.
Gol krallığında son durum:
Enner Valencia - 10 Gol - Fenerbahçe
Haji Wright 7 Gol - Antalyaspor
Fabio Borini 7 Gol - Fatih Karagümrük
Mbaye Diagne 6 Gol - Fatih Karagümrük
Younes Belhanda 5 Gol - Adana Demirspor