Gol krallığında zirvenin sahibi değişmedi

Süper Lig'de gol krallığı tablosunda 10 golle Fenerbahçeli Enner Valencia ilk basamakta bulunuyor.

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25/10/2022

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Gol krallığında zirvenin sahibi değişmedi

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken gol krallığında zirvenin sahibi değişmedi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia 10 golle lider durumda. 

Gol krallığında son durum:

Enner Valencia - 10 Gol - Fenerbahçe

Haji Wright 7 Gol - Antalyaspor

Fabio Borini 7 Gol - Fatih Karagümrük

Mbaye Diagne 6 Gol - Fatih Karagümrük

Younes Belhanda 5 Gol - Adana Demirspor

25/10/2022 11:33
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TAGS: gol krallığı
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