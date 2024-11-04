Gol olduğu anlaşılmadı: FA Cup'ta herkesi şaşırtan iptal kararı

FA Cup ilk turunda Newport County ile Peterborogh karşılaştı.



Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Newport County 2-1 önde tamamladı. Devreye geride giren Peterborough, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-2 kazanıp bir üst tura yükseldi.



Karşılaşmanın ilk yarısındaki korner pozisyonu ise maça damga vurdu.

GOL GEÇERLİ SAYILMADI

Maçın ilk yarısının son anlarından Peterborough'da Jack Sparkes'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi.



Ancak Cameron Evans müdahale edemediği top ağlara gitti. Peterborough'da futbolcular kısa bir süre sonra gol sevinci yaşarken hakem Stephen Martin golü vermedi ve karşılaşma devam etti.



Peterborough Teknik Direktörü Darren Ferguson golün neden iptal edildiğini anlamadıklarını belirterek, "Bu bir gol. Görüntüler açıkça gösteriyor. Hakemin ne yapacağını bilmediğini ve bir hata olduğunu düşünüyorum. 2-1 kaybetseydik bu pozisyon çok daha fazla konuşulurdu." açıklamasında bulundu.