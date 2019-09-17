Gol yok, puan var: 0-0

K-Pet birinci ligde ilk haftanın kapanış mücadelesinde Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar golsüz berabere kaldı.

K-Pet Birinci Ligin şampiyonluk adaylarından Girne Halk Evi ve Yonpaş Dumlupınar arasında dün akşam Mete Adanır Stadı'nda oynanan ilk haftanın kapanış mücadelesi başladığı gibi golsüz sona erdi. Evren Karademir'in yönettiği ve oldukça yavaş ve düşük tempoda oynanan maçta, gol pozisyonu dahi çok az olurken, maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Girne Halk Evi, ligin ikinci haftasında Çanakkale'ye konuk olacak, Yonpaş Dumlupınar ise kendi evinde Lapta ile karşılaşacak.



Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Hakan Gök, Zekai Töre

Girne Halk Evi: Atos, Mustafa Avcı, Mustafa Çiçekli, Samet, Ulaş, Ali, Muhammet, Yiğitcan (46'Ahmet Saygı), Cemal (77'Bekir), Mustafa Yaşınses (85' Saydam), Kaan

Y.Dumlupınar: Türkkan, Abbas, Turgut, İsmail Tırlık, Hüseyin, Ndiaye, Burak Karabacak (64' Berke), Burak Sarıkaya, İltaç (70'" Hikmet), Emre, Ferdi