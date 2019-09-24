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Gölde yüzen fil viral oldu

Malezya'daki Kenvir Gölü'nde bir balıkçının kamerasına takılan görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü

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24/09/2019

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Gölde yüzen fil viral oldu

Malezya'daki bir gölde yüzerken görüntülenen filin videosu, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.

Ülkenin doğusunda yer alan Hulu Terengganu'daki Kenyir Gölü'nde teknesiyle balık tutmaya çıkan 37 yaşındaki Mohd Suwardi Muhammed Azmi, teknesinin yakınlarında yüzen bir file rastladı.

Bir yandan yüzüp diğer yandan hortumuyla nefes alırken görüntülenen filin videosu, Mohd Suwardi'nin kişisel sosyal medya hesabında bir saat içinde 20 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.

Malezya basınına konuşan Mohd Suwardi, "Bu gölde 2004'ten bu yana balıkçılık yapıyorum. Şimdiye kadar dört defa yüzen fil gördüm" dedi.

Mohd Suwardi, videosunun kısa zamanda bu kadar izlenmesine şaşırdığını belirterek "Muhtemelen izleyenlerin çoğu fillerin yüzebildiğini bilmiyor" ifadesini kullandı.

24/09/2019 11:36

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TAGS: Gölde yüzen fil viral oldu, haber, kıbrıs
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