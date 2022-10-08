Golden State Warriors antrenmanında kavga

NBA'de 2022-23 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına devam eden Golden State Warriors'ta Draymond Green ve Jordan Poole arasında tartışma yaşandı.



ESPN'de yer alan haberde, takımın sabah gerçekleştirdiği antrenmanda iki oyuncunun sözlü olarak tartışmaya başladığı, sonrasında Draymond Green'in Jordan Poole'a saldırdığı belirtildi.



Olayın ardından Draymond Green'in antremanı terk ettiği ifade edilirken takımın genel menajeri Bob Myers, Green'in takımdan özür dilediğini söyledi.



Myers açıklamasında, "Böyle bir olay yaşandı. Kimse bundan dolayı mutlu değil. Yaşananlara göz yumacak değiliz ama bu yaşandı. Draymond takımdan özür diledi. Konuyu değerlendirip cezayla ilgili kararımızı vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

NBA'de yeni sezon ne zaman başlıyor?

30 Eylül'de başlayan sezon öncesi hazırlık maçlarının ardından NBA'de 2022-23 sezonu 19 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Sezonun açılışında Boston Celtics-Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors-Los Angeles Lakers maçları oynanacak.

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08/10/2022 09:54