Goldman Sachs 3200 kişiyi işten çıkaracak
Goldman Sachs, nihai sayı henüz belirlenmese de şirket genelinde binlerce çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor.
09/01/2023
ABD’li Goldman Sachs Group, zorlu ekonomik koşullara hazırlanırken çarşamba gününden itibaren şirket genelinde binlerce kişiyi işten çıkarmaya başlayacak.
Konuya yakın iki kaynaktan biri işten çıkarmaların 3 binin üzerinde olmasının beklendiğini ancak nihai sayının henüz belirlenmediğini söyledi.
Goldman Sachs sorulara yanıt vermedi.
49 BİN 100 ÇALIŞANI BULUNUYOR
Bloomberg’de dün yer alan habere göre Goldman Sachs yaklaşık 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Covid-19 salgını sırasında yüksek sayıda personel alımı yapan Goldman Sachs’ın üçüncü çeyreğin sonu itibariyle 49 bin 100 çalışanı bulunuyor. (REUTERS)