Goldman Sachs'tan Apple hisseleriyle ilgili karar!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Group, talep konusundaki endişeler ve hisselerindeki düşük performansı gerekçe göstererek, Apple Inc'i en çok satın alınacaklar listesinden çıkardı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Group, Apple Inc.'in hisselerini "Directors' Cut" listesinden çıkarma kararı aldı. Bu da Apple'ın en çok tercih edilen yatırım seçenekleri arasından çıkarıldığı anlamına geliyor.

Apple, bu kararın ardından Cuma günü yüzde 0,6 oranında değer kaybetti.

Goldman Sachs, Directors' Cut listesinin aylık olarak gözden geçirildiğini ve hisse senetlerinin "artık en iyi yatırım fikri" olmadığı durumda çıkarıldığını belirtti.

Apple, Muhteşem 7 içindeki hisselerin performansında belirgin bir gerileme gösterdi. Özellikle Çin'in ekonomik zorluklarına ilişkin endişeler, iPhone satışlarında uzun vadeli bir düşüş olasılığına dair endişeleri artırdı.