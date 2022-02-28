Goldman Sachs'tan emtialarda hızlı yükseliş uyarısı

ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımların kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti.

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28/02/2022

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Goldman Sachs'tan emtialarda hızlı yükseliş uyarısı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı.

Banka, bir ay vadeli brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs, ons altın fiyatının önümüzdeki aylarda 2 bin 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.

28/02/2022 15:00
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TAGS: Goldman Sachs, emtia
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