Goldman Sachs'tan kripto para uyarısı

Goldman Sachs stratejistleri, Bitcoin'in yaygınlaşmasıyla geleneksel varlıklarla korelasyonunun arttığını ve bunun çeşitlendirme avantajını yok ettiğini belirtti. Bitcoin'in makroekonomik dinamiklerden etkilendiğini belirten stratejistler, merkez bankalarının para politikalarının sıkılaştırmasının da kripto paraları etkileyeceğini söyledi.

Goldman Sachs, kripto paraların kullanımının yaygınlaşmasının fiyatlarını yükselteceğine dair öngörülere karşı şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Goldman Stratejistleri Zach Pandl ve Isabella Rosenberg, Bitcoin’in son yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber diğer makro varlıklarla korelasyonunun da arttığını ve varlık sınıfları arasındaki rotasyonların merkezinde bulunduğunu belirtti.

Bitcoin’in başabaş enflasyon oranı, petrol fiyatları ve teknoloji hisseleriyle pozitif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu belirten stratejistler, en büyük piyasa değerine sahip kripto paranın reel faiz oranları ve ABD dolarıyla negatif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Yaşanan son satış dalgasıyla kripto paraların yaygınlaşmasının iki tarafı da keskin bir bıçak olduğunu belirten stratejistler, “Bitcoin değerini artırırken finansal piyasalardaki diğer varlıklarla da korele olmayı başladı. Bu da farklı bir varlık sınıfı olan kripto paraların portföyü çeşitlendirme işlevinin azaldığına işaret ediyor” dedi.

Fed ve diğer merkez bankalarının son aylarda para politikasını sıkılaştırmaya başlaması reel faizleri artırırken doların da kuvvetlenmesine neden oldu. Bu da kripto paraları ve yüksek fiyatlamalara sahip teknoloji hisselerini baskıladı.

Metaverse uygulamaları ve blokzincir teknolojilerindeki gelişmelerin zamanla dijital varlıkların değerlemelerini baskılayabileceğini belirten stratejistler, “Ne olursa olsun bu varlıklar makroekonomik dinamiklerden etkilenmiyor değiller. Buna merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırması da dahil” dedi.

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28/01/2022 16:58