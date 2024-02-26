Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, brent petrolün varil fiyatı için fiyat tahminini 87 dolar seviyesine yükseltti.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, brent petrol varil fiyatı için öngörüsünü 87 dolar seviyesine çıkardı. Kızıldeniz'deki sorunların Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) stoklarında beklenenden daha fazla azalmaya neden olmasıyla, 2024 yazında brent petrolün zirvesi için önceki beklentisini 85 dolardan 87 dolara revize etti.

Goldman Sachs, 2025'te brent petrolün ortalama fiyatının 80 dolar olmasını beklemeye devam ediyor. Petrol fiyatının kalıcı olarak 70 doların altına düşebilmesi için daha zayıf bir talep ve Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinde değişiklik gerektiğini belirten banka, 2024'te petrol talebinin günlük 1,5 milyon varil artacağını düşünüyor.

Ayrıca, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini 2024'ün ikinci çeyreğine kadar uzatmasını bekleyen Goldman Sachs, arzı kısma programlarının 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren kademeli olarak ve kısmen kaldırılmasını öngörüyor.