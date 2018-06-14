Goldmark Estates artık İstanbul’da

Ülkemizin en prestijli emlak şirketlerinden olan Goldmark Estates İskele ve Girne’den sonra İstanbul’a şube açtı.

Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllardır proje satışı ve pazarlaması, ikinci el konut ve arazi satışı, konut kiralama hizmetleri, arazi keşfi ve değerlendirmesinin yanısıra proje danışmanlığı ve inşaat danışmanlığı hizmeti veren Goldmark Estates İskele ve Girne’den sonra İstanbul’a açtığı yeni ofisi ile büyümeye devam ediyor.

Goldmark İstanbul ofisi Kuzey Kıbrıs’dan emlak almak isteyen kişilere gayrimenkul alım prosedürleri hakkında bilgiler vermekte ve Kuzey Kıbrıs'taki proje, konut, ticari, arsa yatırımları konusunda yatırım danışmanlığı yapmakta.

Goldmark Estates Türkiye Bölge Direktörü Zühre Emin “Türkiye'deki müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, daha yakın ilişkiler kurabilmek ve en doğru yatırımları sunabilmek adına Türkiye'de İstanbul'da ofis açma kararı aldık. İstanbul ofisimizdeki hizmetlerimizin yanı sıra, sık sık İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te seminerler düzenlemekte ve fuarlara katılımlar gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

“Doğru ve güvenilir yatırımlar”.”

Zühre Emin Bilgeç yaptığı açıklamada, 11 yıldan başlayan sürelerle yatırımının kendini amorti etmesini, yatırımının değer kazanmasını ve kazandırmasını isteyen kişilere hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Bilgeç “Satın aldığı gayrimenkulünde, hem dilediği zaman kendi evinde tatil yapmak, kalmadığı zamanlarda ise kira kazancı elde etmek isteyen kişiler bizlere ulaşıyor” dedi. Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir yaşama başlayacak olan ve mutlu olacağı evi arayan, doğru ve güvenilir bir yatırım yapmak için arayış içerisinde olan herkese hizmet verdiklerini açıklayan Emin, İstanbul ofisine yoğun ilgi olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

“Türkiye’de emlak sahibi olmak isteyenlere hizmet veriyoruz.”

Goldmark Estates Türkiye Bölge Direktörü Zühre Emin Bilgeç Türkiye’de emlak sahibi olmak isteyen Kıbrıslılara da hizmet verdiklerini, hizmet kalitelerini ve çeşitliliğini arttırmak adına hem İstanbul'da, hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışma ortakları bulunduğunu sözlerine ekledi. Emin, “Güçlü ağ sistemimiz ve güvenilir, bölgesinde uzman çalışma ortaklarımız ile Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları konusunda da müşterilerimize hizmet vermekteyiz.” dedi.

“Atatürk Havalimanı’na 10dk. mesafedeyiz”

Goldmark Estates İstanbul ofisi Cadde 24 Ofis binasında, 128 numaralı ofiste, Halkalı merkez bölgesinde, Küçükçekmece'de hizmete girdi. Küçükçekmece Belediye Binasının karşısında, Atatürk Havalimanı'na 10 dk. sürüş mesafesinde açılan yeni İstanbul ofisi ile Goldmark Estate büyümeye devam ediyor.