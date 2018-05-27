HABER KIBRIS

Golf Federasyonu görev bölümü yaptı

KKTC Golf Federasyonu'nun 13 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Özerklik Genel Kurulu sonrasında yeni Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmişti.

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27/05/2018

Golf Federasyonu görev bölümü yaptı
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Soner Yetkili Başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda görev bölümü yapılarak hedefler doğrultusundaki çalışmalara başlandı. Bu

çerçevede görev dağılımı şöyle oluştu:

 

Başkan - Soner Yetkili

Asbaşkan - Hasan Garabli

Genel Sekreter - Ertuğ Şevket

Mali Sekreter - Bertan Erçin

Dış İlişkiler ve Organizasyon Komitesi:

1) Feridun Kılıç

2) Hasan Garabli

3) Steve Neufeld

4) Sertaç Yeşilçimen

Basın Ve Halkla İlişkiler Komitesi

1) Hasan Öztoprak

2) Olgun Emirzade

Lisans Komitesi:

1) Özcan Bundak

Altyapı Geliştirme Komitesi:

1) Deniz Yeşilçimen

2) Engin Portakalcıoğlu

3) Zafer Taşkın

4) Hasan Öztoprak

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TAGS: Golf Federasyonu, Soner Yetkili, KKTC Golf Federasyonu, haber, kıbrıs
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