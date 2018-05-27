Golf Federasyonu görev bölümü yaptı
KKTC Golf Federasyonu'nun 13 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Özerklik Genel Kurulu sonrasında yeni Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmişti.
27/05/2018
Soner Yetkili Başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda görev bölümü yapılarak hedefler doğrultusundaki çalışmalara başlandı. Bu
çerçevede görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan - Soner Yetkili
Asbaşkan - Hasan Garabli
Genel Sekreter - Ertuğ Şevket
Mali Sekreter - Bertan Erçin
Dış İlişkiler ve Organizasyon Komitesi:
1) Feridun Kılıç
2) Hasan Garabli
3) Steve Neufeld
4) Sertaç Yeşilçimen
Basın Ve Halkla İlişkiler Komitesi
1) Hasan Öztoprak
2) Olgun Emirzade
Lisans Komitesi:
1) Özcan Bundak
Altyapı Geliştirme Komitesi:
1) Deniz Yeşilçimen
2) Engin Portakalcıoğlu
3) Zafer Taşkın
4) Hasan Öztoprak